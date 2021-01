Flora e Ulisse: il supereroe più carino arriva su Disney Plus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Flora e Ulisse è un film originale Disney Plus che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 19 febbraio 2021. Flora è una bambina e Ulisse uno scoiattolo, sarà una storia tra la piccola e il suo animaletto? Non proprio, il trailer uscito da poco ha infatti sorpreso la maggior parte degli spettatori introducendo un nuovo, e inaspettato, supereroe Disney. Flora e Ulisse: trama Il trailer ufficiale in italianoFlora è una bambina appassionata di fumetti, la piccola rimarrà molto sorpresa nello scoprire che lo scoiattolo adottato da poco possiede dei superpoteri. Già dal trailer si notano diversi easter egg, lasciandoci immaginare che ne vedremo molti altri nel film. Ad esempio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)è un film originaleche sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 19 febbraio 2021.è una bambina euno scoiattolo, sarà una storia tra la piccola e il suo animaletto? Non proprio, il trailer uscito da poco ha infatti sorpreso la maggior parte degli spettatori introducendo un nuovo, e inaspettato,: trama Il trailer ufficiale in italianoè una bambina appassionata di fumetti, la piccola rimarrà molto sorpresa nello scoprire che lo scoiattolo adottato da poco possiede dei superpoteri. Già dal trailer si notano diversi easter egg, lasciandoci immaginare che ne vedremo molti altri nel film. Ad esempio, ...

