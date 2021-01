Fiano “Giusto parlamentarizzare la crisi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Siamo al lavoro per il bene del Paese, che in questo momento di tutto ha bisogno meno che delle elezioni. Abbiamo sempre chiesto la parlamentarizzazione della”. Lo dice il deputato del Pd Emanuele, in merito alladi Governo. tan/sat/red su Il Corriere della Città.