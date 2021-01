Elena Linari torna in Italia: il colpo di mercato della Roma (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Italia ha riabbracciato Elena Linari: dopo le esperienze all’estero il forte difensore della nazionale torna nel bel paese. Ad aggiudicarsi quest’occasione di mercato è stata la Roma, che ha piazzato un grande colpo per il presente e per il futuro. Adesso la squadra giallorossa non può più nascondere i propri obiettivi. Elena Linari torna in Italia L’esperienza all’estero è durata due anni e mezzo, un periodo di tempo assolutamente fondamentale per la crescita di Elena Linari. Con la maglia dell’Atletico Madrid tra l’altro, ha vinto anche il campionato spagnolo nel 2018-19, battendo le rivali del Barcellona. Poi il lungo corteggiamento e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ha riabbracciato: dopo le esperienze all’estero il forte difensorenazionalenel bel paese. Ad aggiudicarsi quest’occasione diè stata la, che ha piazzato un grandeper il presente e per il futuro. Adesso la squadra giallorossa non può più nascondere i propri obiettivi.inL’esperienza all’estero è durata due anni e mezzo, un periodo di tempo assolutamente fondamentale per la crescita di. Con la maglia dell’Atletico Madrid tra l’altro, ha vinto anche il campionato spagnolo nel 2018-19, battendo le rivali del Barcellona. Poi il lungo corteggiamento e la ...

