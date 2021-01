Cyberpunk 2077 ed i bug | ' il team QA molto spesso sottopagato non ha colpe'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Pochi giorni fa CD Projekt RED ha pubblicato un video di scuse riguardo lo stato non propriamente brillante di. Come ormai sappiamo, il gioco, nonostante il grande successo ha avuto una serie di grossi bug e problemi grafici, soprattutto per quanto riguarda le versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Il video ha suscitato diverse reazioni nel settore dei videogiochi: il creatore di The Last Night, Tim Soret, ha dichiarato come disonesto il comportamento di Marcin Iwinski, sottolineando il fatto che non sono i bug i soli problemi, ma dietro a questa "disonestà" c'è dietro anche e soprattutto una campagna marketing che ha promesso molte cose che poi nel gioco non sono state presenti. Ad ogni modo, ora è il turno anche di Jason Schreier, il quale, anche questa volta, si focalizza più sulla situazione dei dipendenti, ponendo l'accento sul ...