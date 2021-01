Crisi di governo, Conte non si dimette: la partita si gioca con i numeri in Senato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe Conte si presenterà lunedì alla Camera dei Deputati e martedì alle 9.30 in Senato per presentare una relazione sulle dimissioni dei due ministri di Italia Viva. Successivamente, dopo un… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppesi presenterà lunedì alla Camera dei Deputati e martedì alle 9.30 inper presentare una relazione sulle dimissioni dei due ministri di Italia Viva. Successivamente, dopo un… L'articolo proviene da MeteoWeek.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Nel 2018 Renzi, mette il veto sul Governo PD 5S e determina la nascita di quello No Euro Lega 5S. Nel 2019 determin… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Renemargot1 : RT @kiara86769608: Già a febbraio dell’anno scorso Renzi stava facendo cadere il governo Conte e la crisi fu impedita dall’arrivo del Covid… - ALisimberti : RT @Libero_official: Il #centrodestra ha i numeri per #governare anche senza passare per le elezioni. Un piano che il #Quirinale per ora no… -