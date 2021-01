Crisi di governo, Bonaccini su La7: “Renzi ha sbagliato. Il vero rischio è avere una maggioranza fragile, ma va corso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “Crisi governo? Stiamo dando a livello internazionale uno spettacolo poco edificante“. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che spiega: “In una maggioranza composita, nata in quelle condizioni, è comprensibile che si possano avere opinioni differenti nel merito di singole questioni. Io stesso ero favorevole al Mes, ma abbiamo la terza ondata che sta travolgendo l’Europa, c’è un nuovo dpcm che dovrà essere emanato, abbiamo il Recovery Plan da presentare ufficialmente e il Recovery Fund da ottenere definitivamente. Insomma, se c’è un momento in cui non debba mancare un governo nel pieno delle forze operative è proprio questo”. E aggiunge: “Io ho governato per 5 anni la scorsa legislatura con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) “? Stiamo dando a livello internazionale uno spettacolo poco edificante“. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, che spiega: “In unacomposita, nata in quelle condizioni, è comprensibile che si possanoopinioni differenti nel merito di singole questioni. Io stesso ero favorevole al Mes, ma abbiamo la terza ondata che sta travolgendo l’Europa, c’è un nuovo dpcm che dovrà essere emanato, abbiamo il Recovery Plan da presentare ufficialmente e il Recovery Fund da ottenere definitivamente. Insomma, se c’è un momento in cui non debba mancare unnel pieno delle forze operative è proprio questo”. E aggiunge: “Io ho governato per 5 anni la scorsa legislatura con una ...

