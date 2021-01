Covid | Rezza | “Vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson ancora non ci sono”

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – "L'approvazione dei nuovi vaccini avverrà nelle prossime settimane, aspettiamo in primis l'Ema e poi l'Aifa. Inutile nascondere che sia AstraZeneca che Johnson & Johnson non sono disponibili e presenteranno domanda di presentazione dei dati per l'approvazione più avanti". Lo ha detto il professore Giovani Rezza, direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della salute, rispondendo alla domanda sull'approvvigionamento vaccinale del nostro Paese, a margine della presentazione dei dati della cabina di regia sull'epidemia da Covid-19.