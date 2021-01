Che pasticcio | Bridget Jones | la scena tagliata con Colin Firth

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 gennaio 2021) Unain cui compaionoe Renée Zellweger fu, in fase di montaggio, dalla versione finale di Che. Negli extra della versione in DVD di Che! è presente unamolto divertente che fudella pellicola in cui Renée Zellweger, nei panni della protagonista del film, intervista un'imbarazzatissimoche invece interpreta se stesso. Nel libroè ossessionata da, adora il suo celebre ruolo nella serie televisiva Orgoglio e pregiudizio e non riesce a credere ai suoi occhi quando le viene offerta la ...