Torino, l'infortunio di Vojvoda preoccupa Giampaolo

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo rischia di perdere per molto tempo Mërgim Vojvoda. I dettagli sulle sue condizioni dopo l'infortunio in Coppa Italia Come riferito da Tuttosport, Mërgim Vojvoda rischia un lungo stop per l'infortunio accusato in Coppa Italia contro il Milan. L'esterno ha subito una lussazione alla spalla, e come confermato anche dal Torino ieri con un comunicato ufficiale, per alcuni giorni seguirà una terapia conservativa. Se i risultati non dovessero essere quelli sperati, il giocatore dovrà sottoporsi ad un'operazione.

