Questo bar non è aperto perché di proprietà della famiglia Benetton | ma perché è un’area di servizio autostradale

Il 14 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente un video che mostra alcune persone, munite di mascherina, consumare il caffè al bancone di un bar. Il post è accompagnato da un commento, pubblicato dall'autore, che recita: «Autogrill Arino (Padova), proprietà famiglia Benetton. Avete capito come funziona? Agli amici del governo Conte apertura 24/24 senza rispettare regole anti Covid. Invece per ristoranti, bar, palestre etc, chiusure, sanzioni e accanimento totale». Si tratta di una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato ripreso nell'area di servizio Ristop di Arino Est (qui sono disponibili alcune foto da confrontare con il filmato), che si trova sull'autostrada A4 in direzione Padova-Venezia e che, come tutte le aree di servizio, può rimanere aperto.

