Milan, è fatta per Meité: operazione da 10 milioni in caso di riscatto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Milan ha il suo vice Kessié. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società rossonera ha chiuso per l'acquisto di Soualiho Meïté, ormai ex centrocampista del Torino e in procinto di vestire la maglia rossonera. Nel pomeriggio saranno definiti gli ultimi dettagli di una operazione da 10 milioni in caso di riscatto. Per il prestito oneroso il Milan spenderà 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 8 e 1.5 di bonus. Colpo sul mercato per il Milan che rinforza la mediana e trova l'alternativa ideale all'ex Atalanta. SportFace.

