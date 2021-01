Michele Morrone: tra pose sensuali e il sequel di 365days, un nuovo album? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto L’attore e cantante ci regala sulle sue storie Instagram delle novità Il 2020 ci ha regalato un compagno di sogni proibiti grazie al film 365days, ancora disponibile sul catalogo Netflix per chi se lo fosse perso. Tra una scena hot e battute da copione, Michele Morrone è entrato nelle vite di milioni di uomini e donne imponendosi come uno dei nuovi sex symbol sulla scena mondiale. Il bell’attore italiano aveva già mostrato il suo talento e la sua bellezza in fiction come “Sirene” e nel programma tv “Ballando con le stelle”, ma è stata necessaria una produzione cinematografica polacca per accorgerci del tesoro inestimabile che è Morrone. Il film 365days, infatti, gli ha dato popolarità, credibilità ed un seguito non indifferente. Sul suo profilo Instagram Michele ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto L’attore e cantante ci regala sulle sue storie Instagram delle novità Il 2020 ci ha regalato un compagno di sogni proibiti grazie al film, ancora disponibile sul catalogo Netflix per chi se lo fosse perso. Tra una scena hot e battute da copione,è entrato nelle vite di milioni di uomini e donne imponendosi come uno dei nuovi sex symbol sulla scena mondiale. Il bell’attore italiano aveva già mostrato il suo talento e la sua bellezza in fiction come “Sirene” e nel programma tv “Ballando con le stelle”, ma è stata necessaria una produzione cinematografica polacca per accorgerci del tesoro inestimabile che è. Il film, infatti, gli ha dato popolarità, credibilità ed un seguito non indifferente. Sul suo profilo Instagram...

Lithium_salts : Dopo aver visto Jessi e Hwasa che mandano un dm a Michele Morrone penso di aver visto tutto dalla vita - iambadatpoems : @poicipenso4 sembri me e sauro quando parliamo di michele morrone o stefano sala schiatto ahahahahahahaahahahahahah… - infoitcultura : Belen Rodriguez battuta su Instagram da Michele Morrone: chi è il Christian Grey italiano - MaraMel39740950 : RT @bonomo_katia: @PameOzge84 @Nawali79 Come Un Po' Michele Morrone in Italia. Gli dessero possibilità - de__________ : Non smetto di ridere per Michele Morrone che apre la box delle domande, e chissà cosa si aspettava, e si trova doma… -

