L’importanza e l’onore di avere avuto Del Pinto

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Arrivò tra le macerie di un progetto sportivo, Lorenzo Delse ne va lasciandosi alle spalle un grattacielo. Anche nella sua ultima uscita, quella con l’Atalanta, c’è del simbolismo. Il pubblico del Vigorito avrebbe salutato i suoi ultimi dieci minuti in giallorosso con una standing ovation da brividi, di quelle solitamente riservate ai più grandi. Dieci minuti, dieci. Come il voto insindacabile al suo epico quinquennio sannita. Le ha vissute tutte, Del, le stagioni dell’amore. Una promozione in serie B e due in serie A bastano da sole a quantificare la portata del passaggio ai piedi dell’Arco di Traiano. E’ rimasto in sella dopo l’amara retrocessione tra i cadetti, ha cambiato ruolo più volte adeguandosi a situazioni che lo hanno voluto prima combattente in campo e poi nel tenere unito lo spogliatoio, ...