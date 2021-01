Lezioni di persiano dal 14 al 17 gennaio in esclusiva su #IoRestoInSala

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In prima visione assolutadi, il film di Vadim Perelman dal 14 al 17insudidi Vadim Perelman, presentato all'ultimo Festival di Berlino e distribuito in Italia da Academy Two, arriva in prima visione assoluta sulla piattaforma. Diretto dal regista ucraino candidato all'Oscar per La casa di sabbia e nebbia, Vadim Perelman, il film con Lars Eidinger e Nahuel Pérez Biscayart sarà disponibile insulla piattaformadal 14 al 17. Due sono i temi fondamentali del film: l'importanza della comunicazione attraverso il linguaggio e il valore della memoria. Siamo nella Francia occupata nel 1942. ...