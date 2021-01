Inter, Eriksen resta in uscita ma Conte ha preso una decisione (Di giovedì 14 gennaio 2021) Antonio Conte ha preso una decisione sul futuro di Christian Eriksen, a prescindere da una sua cessione o meno. I dettagli Nonostante la chance da titolare in Coppa Italia, l’Inter non ha cambiato idea su Christian Eriksen. Alle giuste condizioni verrà ceduto nel corso di questa finestra di mercato. Secondo Fabrizio Romano, il suo impiego in Coppa Italia nasce dal fatto che Antonio Conte di comune accordo con la società ha deciso di utilizzare comunque Eriksen finché sarà a disposizione. Il tecnico vuole evitare di rompere i rapporti con il giocatore nel caso in cui la cessione non dovesse concretizzarsi e il danese resti a Milano almeno sino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Antoniohaunasul futuro di Christian, a prescindere da una sua cessione o meno. I dettagli Nonostante la chance da titolare in Coppa Italia, l’non ha cambiato idea su Christian. Alle giuste condizioni verrà ceduto nel corso di questa finestra di mercato. Secondo Fabrizio Romano, il suo impiego in Coppa Italia nasce dal fatto che Antoniodi comune accordo con la società ha deciso di utilizzare comunquefinché sarà a disposizione. Il tecnico vuole evitare di rompere i rapporti con il giocatore nel caso in cui la cessione non dovesse concretizzarsi e il danese resti a Milano almeno sino al termine della stagione. Leggi su Calcionews24.com

