Giorgia Meloni attacca Conte | “Se avesse un minimo di dignità si sarebbe dimesso”

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite del programma 'Porta a Porta' in onda su 'Rai1'. ha parlato dell'attuale crisi di governo che sta attraversando il nostro Paese: "Conte ce la fa? Mi auguro di no, non per il bene di FdI o del centrodestra, ma per il bene dell'Italia. Conte ha già fallito con il primo governo, ha fallito con il secondo governo e dal mio punto di vista se avesse avuto un minimo di dignità si sarebbe già dimesso ieri, invece vuole evidentemente tentare una ulteriore esperienza. Altra cosa scandalosa è aspettare quattro giorni per venire in Parlamento, evidentemente per vedere se c'è qualcuno a cui regalare una poltroncina".

