GF Vip | effusioni nella notte | parla Deianira | “Non sono un uomo e una donna” | c’entrano Ermito e Urtis?

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Scoop diMarzano Da quando ha preso al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip si èto molto di coccole e forse anche baci notturni tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ma sembra proprio che la modella brasiliana e l’attrice messinese nonle uniche ad essersi fatte delleall’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore infatti, la nota influencerMarzano ha sganciato una bomba mediatica sul suo profilo Instagram. “C’è uno scoop di due ex concorrenti che avevano un flirtcasa del Grande Fratello. Anche io lo sapevo, perché mi è stato detto da uno dei due. Sotto le coperte cistate delleaffettuose che noi non abbiamo visto. Ragazzi vi posso dare una chicca: non ...