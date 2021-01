Fondo di solidarietà per l’artigianato | a Bergamo mancano più di 3 milioni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso del 2020 funestato dall’epidemia da Covid 19, il FSBA (dibilaterale per) ha distribuito ingenti somme per sostenere aziende messe in crisi dall’emergenza sanitaria e i loro lavoratori. A livello nazionale quasi 750mila addetti per oltre 200mila aziende e quasi 2 miliardi di euro distribuiti., epicentro della crisi nella prima ondata, ha visto coinvolte 5447 aziende con 22.123 dipendenti. Da marzo a oggi il fabbisogno per la nostra provincia è stato di quasi 55di euro. Di questi, sono stati già erogati 51,5, mentre 3,3euro attendono ancora di raggiungere i beneficiari individuati e presenti in quasi tutti i settori economici e produttivi della provincia: la metalmeccanica fa la parte del leone, ...