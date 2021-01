Domeniche bestiali – Il nuovo Don Camillo è piemontese: pur di far giocare i ragazzini all’oratorio scomoda i Patti Lateranensi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nell’ultimo episodio di Domeniche bestiali siamo entrati a gamba tesa sulla decisione del sindaco di Fossano, in provincia di Cuneo, che aveva vietato ai ragazzini di giocare a pallone in piazza, per strada e nei parchi: oggi sempre dal Piemonte arriva una storia che va in senso decisamente opposto, col pallone che si vorrebbe utilizzabile sempre ma non come piacerebbe a noi…e che per questo un’entrataccia pure la merita. Ma parliamo anche finalmente di calcio giocato: chi dice che il nemico è sempre l’avversario? E poi anche un caso raro: un furto in un campo da calcio che finisce con un gesto che fa contenti tutti. Infine ringraziamo un illustre fan di questa rubrica. Patti Lateranensi Da queste parti vogliamo che i ragazzini giochino a pallone ovunque, e quando si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nell’ultimo episodio disiamo entrati a gamba tesa sulla decisione del sindaco di Fossano, in provincia di Cuneo, che aveva vietato aidia pallone in piazza, per strada e nei parchi: oggi sempre dal Piemonte arriva una storia che va in senso decisamente opposto, col pallone che si vorrebbe utilizzabile sempre ma non come piacerebbe a noi…e che per questo un’entrataccia pure la merita. Ma parliamo anche finalmente di calcio giocato: chi dice che il nemico è sempre l’avversario? E poi anche un caso raro: un furto in un campo da calcio che finisce con un gesto che fa contenti tutti. Infine ringraziamo un illustre fan di questa rubrica.Da queste parti vogliamo che igiochino a pallone ovunque, e quando si ...

FABIO CONCATO il doppio album “MUSICO AMBULANTE” solo nei negozi!!

