Di Maio: "Con Renzi le strade sono definitivamente divise" (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Prima il fuoco di fila sui social, che - subito dopo le dimissioni delle ministre Iv - ha blindato il presidente del Consiglio, con la parola 'd'ordine' "avanti con Conte". Poi il 'la' di buon mattino lanciato da Beppe Grillo, Barbara Lezzi e Stefano Buffagni. Senza tralasciare il netto intervento, a stretto giro, di Alessandro Di Battista e quello di un esponente di grande peso come il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E' la fotografia, allo stato, della posizione del Movimento 5 stelle sulla crisi di governo. Beppe Grillo sceglie una foto che lo ritrae abbracciato e sorridente con Conte, e posta l'hashtag #ConTe per confermare la sua vicinanza al premier. "Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l'ennesima crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non ...

