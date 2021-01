Crisi di governo aperta dopo lo strappo di Renzi. Ora Conte in bilico tra dimissioni e fiducia in Aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) Crisi di governo: le ultime notizie sul duello Conte-Renzi Crisi DI governo, ULTIME NOTIZIE – Con le dimissioni delle ministre e del sottosegretario in quota Italia Viva si è aperta la Crisi di governo che Matteo Renzi minacciava da settimane. dopo la conferenza stampa in cui Renzi ha staccato la spina, Conte ha accettato le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto. Il premier ha parlato di una “grave responsabilità” da parte di Italia Viva e di un “danno al Paese”. Intanto alcuni esponenti del governo, tra cui i ministri Roberto Speranza e Alfonso Bonafede, hanno ribadito su Twitter la loro ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021)di: le ultime notizie sul duelloDI, ULTIME NOTIZIE – Con ledelle ministre e del sottosegretario in quota Italia Viva si èladiche Matteominacciava da settimane.la conferenza stampa in cuiha staccato la spina,ha accettato ledi Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto. Il premier ha parlato di una “grave responsabilità” da parte di Italia Viva e di un “danno al Paese”. Intanto alcuni esponenti del, tra cui i ministri Roberto Speranza e Alfonso Bonafede, hanno ribadito su Twitter la loro ...

