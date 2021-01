Covid, reazioni allergiche: Polietilenglicole (Peg) sotto sorveglianza. “Usato in dentifricio e shampoo ma prima volta in un vaccino” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Le reazioni allergiche possono rappresentare un problema dei nuovi vaccini anti-Covid a base di Rna, quelli prodotti dalla Pfizer-Biontech e da Moderna. Anche se i dati che abbiamo in nostro possesso sono ancora pochi, le reazioni allergiche sembrano essere più frequenti di quelle che possono scatenare un qualsiasi altro vaccino. “Se con un qualsiasi vaccino il rischio anafilassi è pari a circa 1 caso su un milione, il vaccino della Pfizer-BioTech sembra avere un tasso di incidenza maggiore”, dice Gianenrico Senna, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic). “Almeno stando ai dati iniziali: negli Usa sono state registrate 11,1 reazione anafilattiche per un milione, mentre in Italia su circa 250mila vaccinati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lepossono rappresentare un problema dei nuovi vaccini anti-a base di Rna, quelli prodotti dalla Pfizer-Biontech e da Moderna. Anche se i dati che abbiamo in nostro possesso sono ancora pochi, lesembrano essere più frequenti di quelle che possono scatenare un qualsiasi altro. “Se con un qualsiasiil rischio anafilassi è pari a circa 1 caso su un milione, ildella Pfizer-BioTech sembra avere un tasso di incidenza maggiore”, dice Gianenrico Senna, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic). “Almeno stando ai dati iniziali: negli Usa sono state registrate 11,1 reazione anafilattiche per un milione, mentre in Italia su circa 250mila vaccinati ...

