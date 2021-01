Covid, da ieri altri 17.246 contagi e 522 vittime, con un tasso di positività sceso al 10,7% (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati effettuati 160.585 tamponi, che hanno individuato altri 17.246 nuovi contagi. Un rapporto che, come indica il report quotidiano del ministero della Salute, porta il tasso di positività è del 10,7%. Complessivamente, gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono ora 561.380 Per il secondo giorno consecutivo, la Lombardia è tornata ad essere la Regione più colpita dai nuovi casi: 2.587 da ieri. Sempre con un numero di casi sopra i duemila, è seguita dal Veneto (2.076). Sono invece cinque le regioni che oggi si attestano oltre i mille casi, e sono la Sicilia (1.867), il Lazio (1.816), la Puglia (1.524), l’Emilia Romagna (1.515), e la Campania (1.294). Per quel che riguarda il numero della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rispetto a, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati effettuati 160.585 tamponi, che hanno individuato17.246 nuovi. Un rapporto che, come indica il report quotidiano del ministero della Salute, porta ildiè del 10,7%. Complessivamente, gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono ora 561.380 Per il secondo giorno consecutivo, la Lombardia è tornata ad essere la Regione più colpita dai nuovi casi: 2.587 da. Sempre con un numero di casi sopra i duemila, è seguita dal Veneto (2.076). Sono invece cinque le regioni che oggi si attestano oltre i mille casi, e sono la Sicilia (1.867), il Lazio (1.816), la Puglia (1.524), l’Emilia Romagna (1.515), e la Campania (1.294). Per quel che riguarda il numero della ...

