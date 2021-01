Covid, anticorpi per almeno 5 mesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo un recente studio inglese, i pazienti affetti da Covid-19 producono anticorpi validi a coprirli per almeno 5 mesi. Gli operatori sanitari che si sono infettati, perciò, possono dormire sonni tranquilli per 5 mesi o giù di lì. Lo studio ha infatti dimostrato che su un campione di 6514 partecipanti, le potenziali reinfezioni sono circa 44. Gli autori hanno affermato che in sostanza, questo dato rappresenta un tasso di protezione dell’83% dalla reinfezione. Tuttavia, hanno avvertito, se è vero che gli anticorpi impediscono ai soggetti di riammalarsi, è altrettanto vero che alcuni soggetti portano una carica virale alta e potenzialmente, reinfettandosi, potrebbero poi continuare ad essere in grado di infettare altri. “Questo studio ci ha fornito il quadro più chiaro ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo un recente studio inglese, i pazienti affetti da-19 produconovalidi a coprirli per. Gli operatori sanitari che si sono infettati, perciò, possono dormire sonni tranquilli per 5o giù di lì. Lo studio ha infatti dimostrato che su un campione di 6514 partecipanti, le potenziali reinfezioni sono circa 44. Gli autori hanno affermato che in sostanza, questo dato rappresenta un tasso di protezione dell’83% dalla reinfezione. Tuttavia, hanno avvertito, se è vero che gliimpediscono ai soggetti di riammalarsi, è altrettanto vero che alcuni soggetti portano una carica virale alta e potenzialmente, reinfettandosi, potrebbero poi continuare ad essere in grado di infettare altri. “Questo studio ci ha fornito il quadro più chiaro ...

QuotidianPost : Covid, anticorpi per almeno 5 mesi - giuliasofia00 : @MassimoGalli51 @AStramezzi dice che ci sono stati casi di pancitopenia gravi in persone che hanno effettuato il va… - FF_AAediPolizia : RT @giornaleprociv: -Manfellotto: 'in pochi giorni, 3% ricoveri in più' @ilmanifesto -Covid dopo vaccini gli anticorpi monoclonali @ilmess… - giornaleprociv : -Manfellotto: 'in pochi giorni, 3% ricoveri in più' @ilmanifesto -Covid dopo vaccini gli anticorpi monoclonali… - renbelnic : RT @etventadv: COVID-19, se la minaccia viene dagli anticorpi - Le Scienze -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anticorpi Covid, nuovo test rileva anticorpi in 10-12 secondi: utile per quantificare risposta al vaccino Il Messaggero Cambio di direzione alla Nuova Venezia: arriva Brancoli, Possamai si sposta sul Nordest Economia

La guida dei quotidiani veneti all’ex direttore del Tirreno di Livorno, alla condirezione (sviluppo digitale) resta Cagnan. Il saluto dell’Editore e l’ultimo editoriale del direttore uscente ...

Coronavirus: tutta la verità sulle reazioni allergiche ai vaccini

Un nuovo rapporto del CDC rivela la bassissima incidenza delle reazioni allergiche gravi e indica cosa fare a chi ha paura di sottoporsi al vaccino.

La guida dei quotidiani veneti all’ex direttore del Tirreno di Livorno, alla condirezione (sviluppo digitale) resta Cagnan. Il saluto dell’Editore e l’ultimo editoriale del direttore uscente ...Un nuovo rapporto del CDC rivela la bassissima incidenza delle reazioni allergiche gravi e indica cosa fare a chi ha paura di sottoporsi al vaccino.