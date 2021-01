Bob, Coppa del Mondo St. Moritz 2021: Francesco Friedrich vuole continuare a dominare. Baumgartner a caccia della top-10 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo appuntamento nel week-end per la Coppa del Mondo di bob, il sesto stagionale. Ci si sposta in Svizzera sul catino molto tecnico in quel di St. Moritz. Sia il 2 che il 4 per gli uomini. L’atleta da battere resta sempre quel Francesco Friedrich che sta riscrivendo record su record: per lui in stagione nove vittorie su dieci gare alle quali ha preso parte, oltre alle due medaglie d’oro europee arrivate di recente in quel di Winterberg. A lanciare la sfida il compagno di Nazionale Johannes Lochner, il padrone di casa Michael Vogt ed il canadese Justin Kripps. L’Italia schiera al via Patrick Baumgartner: l’altoatesino, accompagnato da Costantino Ughi, Eric Fantazzini e Alex Pagnini, andrà a caccia della top-10. Tra le donne oltre al solito 2, ci sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo appuntamento nel week-end per ladeldi bob, il sesto stagionale. Ci si sposta in Svizzera sul catino molto tecnico in quel di St.. Sia il 2 che il 4 per gli uomini. L’atleta da battere resta sempre quelche sta riscrivendo record su record: per lui in stagione nove vittorie su dieci gare alle quali ha preso parte, oltre alle due medaglie d’oro europee arrivate di recente in quel di Winterberg. A lanciare la sfida il compagno di Nazionale Johannes Lochner, il padrone di casa Michael Vogt ed il canadese Justin Kripps. L’Italia schiera al via Patrick: l’altoatesino, accompagnato da Costantino Ughi, Eric Fantazzini e Alex Pagnini, andrà atop-10. Tra le donne oltre al solito 2, ci sarà ...

Nuovo appuntamento nel week-end per la Coppa del Mondo di bob, il sesto stagionale. Ci si sposta in Svizzera sul catino molto tecnico in quel di St. Moritz. Sia il 2 che il 4 per gli uomini. L'atleta ...

