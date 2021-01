Berlusconi in ospedale a Monaco per problemi cardiaci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. E' stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia a decidere il suo ricovero per "un problema cardiaco aritmologico". E' stato lo stesso Zangrillo ad imporre il ricovero a Monaco perché non ha ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia". Berlusconi si trovava in Costa Azzurra, dove ha trascorso anche gran parte del lockdown. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvioè stato ricoverato presso il Centro cardiotoracico del Principato diper accertamenti. E' stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia a decidere il suo ricovero per "un problema cardiaco aritmologico". E' stato lo stesso Zangrillo ad imporre il ricovero aperché non ha ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia".si trovava in Costa Azzurra, dove ha trascorso anche gran parte del lockdown.

