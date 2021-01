Bce, Bitcoin altamente speculativo, e rilancia l’Euro digitale (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Il Bitcoin è un asset del tutto speculativo, mi dispiace ma non è una moneta”. Parole e musica di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, interpellata sulla forte volatilità del Bitcoin nelle ultime settimane. RISCHIO RICICLAGGIO Ospite del forum virtuale Reuters Next, Lagarde ha sottolineato come il Bitcoin sia “un asset altamente speculativo” caratterizzato da “un considerevole Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Ilè un asset del tutto, mi dispiace ma non è una moneta”. Parole e musica di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, interpellata sulla forte volatilità delnelle ultime settimane. RISCHIO RICICLAGGIO Ospite del forum virtuale Reuters Next, Lagarde ha sottolineato come ilsia “un asset” caratterizzato da “un considerevole

