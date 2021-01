Alan Rickman | 5 anni dalla morte Fu Severus Piton in Harry Potter | aveva un tumore

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L'attore, celebre per il ruolo del professorin, moriva esattamente 5fa a 69, sconfitto da unal pancreas

SkyTG24 : Cinque anni fa la morte di Alan Rickman: i migliori film dell'attore - SiLviA25691937 : RT @voidxfanboy: sono passati ben cinque anni da quando alan rickman ci ha lasciati, che persona meravigliosa!?? rip #alanrickman, we always… - beellarkee : RT @LadyLokiEvans: 14 gennaio 2016 Ci lasciava l'immenso Alan Rickman ???????????? ?? - serieTVfollower : RT @AnnaritaMG: 5 anni fa perdevamo un grande pezzo del cinema, un attore straordinario e un uomo così dolce: Alan Rickman. Manca tantissim… - movncoeur : quelli che polemizzano qua sotto mi fanno ridere: una pagina su harry potter che sceglie di commemorare alan rickma… -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Rickman

Sky Tg24

Scomparso a Londra il 14 gennaio del 2016, Alan Rickman (nato a Londra il 21 febbraio del 1946) si è fatto conoscere dal grande pubblico in particolare grazie al ruolo di Severus Piton nella saga di H ...L'attore Alan Rickman, celebre per il ruolo del professor Piton in Harry Potter, moriva esattamente 5 anni fa a 69 anni, sconfitto da un tumore al pancreas.