Ultimi due tentativi prima di perdere 180 milioni di euro: tutta colpa di una password (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il programmatore Stefan Thomas, dopo aver tenuto inattivo per dieci anni un conto online su cui nel frattempo hanno fruttato i Bitcoin su cui aveva investito, ha dimenticato la password, e ora ha solo due tentativi per recuperare una somma enorme Quella di Stefan Thomas sembra una storia uscita direttamente da un film d'azione, nel quale basta staccare il cavo sbagliato per far esplodere l'ordigno. Il programmatore una decina di anni fa ricevette come pagamento per un video realizzato la somma di 7.002 bitcoin su un portafoglio virtuale. Allora questa criptovaluta non valeva un granché, ma nel mondo della finanza, e soprattutto delle criptovalute, dieci anni sono tanti. Nel frattempo, infatti, giunti nel 2021, il valore di ogni singolo bitcoin è cresciuto moltissimo, e quella modesta paga ricevuta all'epoca oggi vale la somma di 240 ...

