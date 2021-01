Taylor Mega contro Elisabetta Gregoraci | “Da Dubai agli studi tv e la quarantena va a fan****o”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è tornata all’attacco. Tra le due non scorre buon sangue a causa dei dissidi per la relazione dell’influencer con Flavio Briatore (ex marito della showgirl calabrese, ndr) e oraha colto al volo l’occasione per rinfacciare pubblicamente adil mancato rispetto dellaobbligatoria al rientro da, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza assieme al figlio Nathan Falco, per presenziare ino nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Ma io mi chiedo… io sono tornata dae sto facendo la. Come è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv ...