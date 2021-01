Schianto contro furgone, in gravi condizioni scooterista di 40 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PESARO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri nella zona artigianale di Villa Fastiggi: un 40enne scooterista si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Torrette di Ancona. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PESARO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri nella zona artigianale di Villa Fastiggi: un 40ennesi trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Torrette di Ancona.

Uno scontro fra due auto, in via Romana in località Sant’Anna di Poviglio, ha rischiato di provocare gravi conseguenze, soprattutto quando una delle vetture, una Citroen, dopo l’urto è finita contro u ...

PESARO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri nella zona artigianale di Villa Fastiggi: un 40enne scooterista si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Torrette ...

