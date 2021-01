Salvini: “Un governo guidato dal centrodestra è possibile” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini insiste: un governo a guida centrodestra è possibile in questa legislatura. Al termine di una conferenza stampa in Senato, il segretario della Lega ha sottolineato: "Esprimo vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino che Conte, Di Maio, Zingaretti, la maggioranza sta offrendo agli italiani. Noi siamo pronti non ai minestroni, ma su 5 punti precisi da fare in poco tempo, penso che un'alternativa ci possa essere in Parlamento".Ovvero "salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia: cinque temi su cui rilanciare il Paese". Per Salvini "nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro queste cose, con il centrodestra a fare da guida, credo sia la soluzione migliore. Sempre che - precisa - non ci siano le elezioni, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader della Lega Matteoinsiste: una guidain questa legislatura. Al termine di una conferenza stampa in Senato, il segretario della Lega ha sottolineato: "Esprimo vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino che Conte, Di Maio, Zingaretti, la maggioranza sta offrendo agli italiani. Noi siamo pronti non ai minestroni, ma su 5 punti precisi da fare in poco tempo, penso che un'alternativa ci possa essere in Parlamento".Ovvero "salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia: cinque temi su cui rilanciare il Paese". Per"nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro queste cose, con ila fare da guida, credo sia la soluzione migliore. Sempre che - precisa - non ci siano le elezioni, ...

