Salvini prima schifa la Cassa Integrazione Covid e poi la Lega la prende in Lombardia

Oggi il Fatto Quotidiano racconta una delle notizie più esilaranti della giornata. O meglio potrebbe esserlo se non fosse che ci sono tante persone che dovrebbero sentirsi prese in giro proprio da chi per mesi si è lamentato della Cassa Integrazione Covid. Vi ricordate? Salvini la chiamava un'elemosina. E poi la Regione Lombardia ha autorizzato 360 ore per la Lega con la motivazione "Emergenza sanitaria Covid-19". Anche altri partiti come il PD hanno usufruito della CIG ma almeno non ci avevano sputato sopra: Scorrendo gli elenchi degli 30mila beneficiari lombardi della Cig Covid-19 si incappa, ad esempio, in un'istanza autorizzata a nome della "Lega per Salvini premier", lo stesso che bollava gli aiuti del governo

