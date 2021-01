Real Sociedad-Barcellona oggi in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Allo stadio Nuevo Arcangel di Cordoba, su campo neutro, andrà in scena ladispagnola tra, finalista della scorsa Coppa del Re, e, seconda classificata nello scorso campionato. I blaugrana, che hanno battuto i baschi di misura in Liga per 2-1 al Camp Nou meno di un mese fa, sono in ripresa dopo un inizio di stagione difficile, ma il rendimento delè stato al di sopra di ogni aspettativa fino ad ora, nonostante il calo delle ultime settimane. Appuntamento da non perdere questa sera mercoledì 13 gennaio alle ore 21. Ladella sfida andrà in onda e in esclusiva su canale NOVE. LIVE –: AGGIORNAMENTI IN ...