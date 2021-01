Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 18ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 18ª Giornata (15-18 gennaio 2021) Venerdì 15 gennaio Ore 20.45, LAZIO-ROMA (SKY) Sabato 16 gennaio Ore 15.00, BOLOGNA-VERONA (SKY) Ore 18.00, TORINO-SPEZIA (SKY) Ore 20.45, SAMPDORIA-UDINESE (DAZN) Domenica 17 gennaio Ore 12.30, NAPOLI-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, CROTONE-BENEVENTO (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-PARMA (DAZN) Ore 18.00, ATALANTA-GENOA (SKY) Ore 20.45, INTER-JUVENTUS (SKY) Lunedì 18 gennaio Ore 20.45, CAGLIARI-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 18ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 18ª Giornata (15-18 gennaio) Venerdì 15 gennaio Ore 20.45, LAZIO-ROMA (SKY) Sabato 16 gennaio Ore 15.00, BOLOGNA-VERONA (SKY) Ore 18.00, TORINO-SPEZIA (SKY) Ore 20.45, SAMPDORIA-UDINESE (DAZN) Domenica 17 gennaio Ore 12.30, NAPOLI-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, CROTONE-BENEVENTO (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-PARMA (DAZN) Ore 18.00, ATALANTA-GENOA (SKY) Ore 20.45, INTER-JUVENTUS (SKY) Lunedì 18 gennaio Ore 20.45, CAGLIARI-MILAN (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Abdulla41966016 : @GenoaCFC Se ?? oggi ???? il Genoa può battere la Juventus, al prossimo turno Sassuolo e ?? Spal giocheranno con il vincitore. ?? - MilanNewsit : Tonali dopo la vittoria in Coppa Italia: 'Presto il prossimo turno' - Tvottiano : @famigliasimpson @AgoCannella @napoliforever89 @enrick81 @OltreTv @CIAfra73 @tw_fyvry @SfideTv @misterf_tweets… - Richruss2 : Una preview del prossimo turno dei Playoff di NFL!?? #NFL #NFLPlayoffs #NFLTwitter @NFL - GustavoPiga : ll secondo turno per le selezioni di @GGovernanceBA @unitorvergata , laurea triennale in inglese, sono aperte fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport Covid. Farmacie pronte alla vaccinazione. Pressing bipartisan per un loro tempestivo coinvolgimento nella campagna

Da Speranza a Salvini, da Tajani a Renzi. Ma anche presidenti di Regione e assessori alla sanità. Fino a chi lavora sul campo, negli ospedali, in prima linea contro il virus. L'appello al Governo per ...

Stefano Pirazzi si toglie la tuta da ceramista e riprende la bici

Il prossimo 3 maggio Stefano Pirazzi, si toglierà la tuta di ceramista e tornerà ad indossare quella di un team di ciclismo professionista. Originario di Fiuggi (Frosinone) vive ...

Da Speranza a Salvini, da Tajani a Renzi. Ma anche presidenti di Regione e assessori alla sanità. Fino a chi lavora sul campo, negli ospedali, in prima linea contro il virus. L'appello al Governo per ...Il prossimo 3 maggio Stefano Pirazzi, si toglierà la tuta di ceramista e tornerà ad indossare quella di un team di ciclismo professionista. Originario di Fiuggi (Frosinone) vive ...