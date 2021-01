Previsioni Meteo della Mattina di Mercoledì 13 Gennaio 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco le Previsioni Meteo del 13 Gennaio 2021, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 13 Gennaio 2021? Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi e deboli precipitazioni associate, sole altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco ledel 13a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 13? Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi e deboli precipitazioni associate, sole altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco

ilmeteoit : #Meteo: in arrivo un freddo #WEEKEND sull'Italia - zazoomblog : Previsioni meteo 13 gennaio: tempo stabile sull’Italia - #Previsioni #meteo #gennaio: #tempo - woodleworm : RT @meteoredit: #MeteoredConnection ?? Ecco il video intervento di Luca Lombroso (@LucaLombroso) dall'Appennino ricoperto di #neve. Nel vid… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: giornata stabile, caratterizzata dal bel tempo preva… - infoitinterno : Meteo, le previsioni di mercoledì 13 gennaio: neve sulle Alpi, burrasche in Sardegna e forte vento in Piemonte -