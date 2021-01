Napoli, per Osimhen continuano i guai: nessuno conosce la sue condizioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Victor Osimhen non è ancora tornato a disposizione del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e nessuno nello staff medico nessuno conosce le sue condizioni Lo staff medico del Napoli non è a conoscenza delle reali condizioni di Victor Osimhen. Lo rivela Il Mattino segnalando che la positività al coronavirus dell’attaccante nigeriano ha impedito monitorare eventuali miglioramenti della spalla. Un esame approfondito potrà essere condotto solamente nel momento in cui Osimhen tornerà negativo. Al momento, lo scenario più ottimistico è uno suo rientro nella lista dei convocati per la partita del 31 gennaio contro il Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Victornon è ancora tornato a disposizione del tecnico delGennaro Gattuso enello staff medicole sueLo staff medico delnon è anza delle realidi Victor. Lo rivela Il Mattino segnalando che la positività al coronavirus dell’attaccante nigeriano ha impedito monitorare eventuali miglioramenti della spalla. Un esame approfondito potrà essere condotto solamente nel momento in cuitornerà negativo. Al momento, lo scenario più ottimistico è uno suo rientro nella lista dei convocati per la partita del 31 gennaio contro il Parma. Leggi su Calcionews24.com

Victor Osimhen non è ancora tornato a disposizione del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e nessuno nello staff medico nessuno conosce le sue condizioni ...

