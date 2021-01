Milan, Calhanoglu rinnova? Le ultime dopo l’incontro con l’agente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rinnovo Calhanoglu: è terminato poco fa l’incontro tra il Milan e l’agente del turco, Gordon Stipic, le parti si aggiorneranno sul da farsi Terminato poco fa il summit tra il Milan e Gordon Stipic, procuratore di Hakan Calhanoglu. l’incontro è avvenuto a Milano nel primo pomeriggio. I rossoneri sperano che il turco accetti la nuova proposta rossonera, che sarebbe intorno ai 4 milioni di euro più bonus. Sino a qualche settimana fa, le richieste dell’agente erano relativamente ancora alte (6 milioni di euro), ora filtrerebbe chiaro ottimismo. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rinnovo: è terminato poco fatra ildel turco, Gordon Stipic, le parti si aggiorneranno sul da farsi Terminato poco fa il summit tra ile Gordon Stipic, procuratore di Hakanè avvenuto ao nel primo pomeriggio. I rossoneri sperano che il turco accetti la nuova proposta rossonera, che sarebbe intorno ai 4 milioni di euro più bonus. Sino a qualche settimana fa, le richieste delerano relativamente ancora alte (6 milioni di euro), ora filtrerebbe chiaro ottimismo. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

