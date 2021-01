Mascherina abbassata al supermercato, si scatena la rissa: cassiere e cliente in ospedale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora violenza. Un uomo entra al supermercato con la Mascherina abbassata e scatta la lite. Protagonisti un cliente e un addetto di un’attività in pieno centro a Fabriano. Il cassiere ha ripreso il cliente e gli ha chiesto di mettere meglio la Mascherina, come prescritto dalle norme anti-coronavirus. A quel punto si è scatenato l’inferno. In un primo momento i due hanno iniziato a discutere, poi hanno alzato i toni, fino a giungere allo scontro fisico all’esterno dell’attività commerciale. In mezzo alla strada sono volati calci, schiaffi e pugni. Lite per la Mascherina, l’intervento della polizia I poliziotti sono intervenuti e hanno diviso i due uomini. Si trattava di due persone sulla quarantina che hanno fatto ricorso alle cure ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora violenza. Un uomo entra alcon lae scatta la lite. Protagonisti une un addetto di un’attività in pieno centro a Fabriano. Ilha ripreso ile gli ha chiesto di mettere meglio la, come prescritto dalle norme anti-coronavirus. A quel punto si èto l’inferno. In un primo momento i due hanno iniziato a discutere, poi hanno alzato i toni, fino a giungere allo scontro fisico all’esterno dell’attività commerciale. In mezzo alla strada sono volati calci, schiaffi e pugni. Lite per la, l’intervento della polizia I poliziotti sono intervenuti e hanno diviso i due uomini. Si trattava di due persone sulla quarantina che hanno fatto ricorso alle cure ...

