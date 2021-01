Laura Chiatti commenta il fisico del suo ex: la reazione di Marco Bocci (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Marco Bocci, uno dei protagonisti della serie tv “Made in Italy” in onda da questa sera, 13 gennaio, su Canale 5 in queste ore è stato protagonista di una situazione social particolare legata alla moglie Laura Chiatti. Vediamo cosa è successo Da questa sera la popolare serie tv “Made in Italy”, trasmessa dalla pay tv Amazon Prime, sarà messa in onda in chiaro da Canale 5. Protagonista Raoul Bova, Margherita Buy e Marco Bocci. E proprio Bocci è stato protagonista in queste ore di una situazione social particolare. Vediamo quale. —>>> Ti potrebbe interessare anche Laura Chiatti: “Sarà una Befana davvero speciale”, la sua confessione Laura Chiatti commenta il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021), uno dei protagonisti della serie tv “Made in Italy” in onda da questa sera, 13 gennaio, su Canale 5 in queste ore è stato protagonista di una situazione social particolare legata alla moglie. Vediamo cosa è successo Da questa sera la popolare serie tv “Made in Italy”, trasmessa dalla pay tv Amazon Prime, sarà messa in onda in chiaro da Canale 5. Protagonista Raoul Bova, Margherita Buy e. E proprioè stato protagonista in queste ore di una situazione social particolare. Vediamo quale. —>>> Ti potrebbe interessare anche: “Sarà una Befana davvero speciale”, la sua confessioneil ...

il_biondobianco : @AlbaZevon @ClubAsianaFans Vero hai pure un qualcosa di Laura Chiatti. Probabilmente sei un mix per far uscire il meglio! ???? - AlbaZevon : @il_biondobianco @ClubAsianaFans Con lei mai! WoW grazie, mi piace molto. Di solito mi dicono che somiglio alla Car… - GossipItalia3 : Laura Chiatti non resiste alla foto dell’ex: “Un capolavoro di Dio” #gossipitalianews - MichelaBarbara : Torniamo alle nostre coppie italiane Una delle più belle Laura Chiatti e Marco Bocci A mano a mano - fabriziodomini5 : Ma della foto di Francesco Arca nudo in doccia e della reazione della ex Laura Chiatti, ne parliamo? -

