I numeri in chiaro. Laurenti: «Con questo trend si rischia la catastrofe sanitaria». In caso di voto: «Bisognerà gestire i flussi con attenzione» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I dati odierni sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Italia confermano un trend oscillante, ma pressoché stabile, seppur in peggioramento rispetto alla fine del 2020. Oggi si sono superate le 80.000 vittime legate al Covid dall'inizio dell'emergenza nel febbraio 2020. I contagi sono in aumento rispetto a ieri (+15.774 nelle ultime 24 ore), e aumenta anche la pressione sugli ospedali, in particolare sulle terapie intensive dove, complessivamente, si sono registrati +165 ingressi (ieri erano stati +196) e attualmente, a livello nazionale, è stata superata la soglia d'allarme del 30%. Ma anche sul fronte dei ricoveri con sintomatologia da contagio da SARS-CoV-2 la situazione continua a peggiorare. Il 37% dei posti letto nei reparti Covid è occupato, percentuale lievemente sotto la soglia d'allerta fissata al 40%. «Dati certamente non buoni», come sostenuto ...

