Fabrizio Corona sposa Lia Del Grosso, la data delle nozze mentre i suoi occhi peggiorano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chi è Lia Del Grosso, la donna che Fabrizio Corona rivela di sposare a breve? E' la stessa donna che un mese fa lui stesso aveva detto che non avrebbe sposato. Cosa è cambiato? Ci sarebbe anche la data delle nozze, il giorno del matrimonio di Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Verrà annunciato il 3 febbraio, quindi al momento c'è stato l'annuncio dell'annuncio. L'ex re dei paparazzi ha raccontato a Tutto non solo che per lui non ha più senso temporeggiare, che sposerà davvero Lia, ma che il suo problema agli occhi sta diventando sempre più importante. Non è tutto ma seguiamo un ordine. Ricordiamo che Corona aveva smentito le nozze con lei che è una ...

