Breath test al lattulosio-mannitolo | perché è importante

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come effettuare in sicurezza ilal, un esameper molte forme gastro-ininali La Dott.ssa Cristina Graziani (Biologa, Specialista in Patologia Clinica UOC Medicina interna e Gastroenterologia, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS) parla delale così chiarirci anche un concetto moltoper la nostra salute, quello di permeabilità gastrica. “La permeabilità… L'articolo Corriere Nazionale.