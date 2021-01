Totonno Juliano autodidatta tenace | napoletano settentrionale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) Erano tempi di grandi mezzali. Bulgarelli,, De Sisti. Ai tempi di Mazzola e Rivera. Tra gli anni Sessanta, favolosi all’istante, e gli anni Settanta a zampa d’elefante. All’università del bel gioco dell’opulenta Bologna, trottava Giacomino dai fianchi robusti, gambe toste, nutrite a tagliatelle e castrati. Non era Mazzola, non era Rivera, era tutt’e due e anche di più Bulgarelli. Correva a far danni ai portieri e alle donne. La vita gaudente e l’aspetto piacente, il gioco elegante e un vigore assoluto. Fedele al Bologna, nessun’altra città l’avrebbe eletto a pascià. Un tortellino era il rotondo faccino, però occhi briganti per le avventure galanti. Giungeva da notti esaltanti ai pomeriggi del calcio dominando la scena e superando la prova, quel Casanova. Non a caso aveva l’identico nome: Giacomo. Mezzala di grande talento. Stregava il pallone col corteggiamento ...