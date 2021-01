Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna stasera su Rai2 con la sesta edizione (Di martedì 12 gennaio 2021) torna stasera su Rai2, alle 21:20, stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino: tra gli ospiti della prima puntata anche Elettra Lamborghini. Da stasera su Rai2 alle 21:20 arriva la sesta edizione di stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere - in questo momento più che mai - lo scopo di questo show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)su, alle 21:20,, lo show condotto daDe: tra gli ospiti della prima puntata anche Elettra Lamborghini. Dasualle 21:20 arriva ladi, il programma condotto daDe. Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere - in questo momento più che mai - lo scopo di questo show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in ...

ruiu19 : Esattamente 9 anni fa, a quest’ora, era tutto fatto per il colpo che avrebbe cambiato la storia del calcio italiano… - StefiLa7 : SAYGRACE - You Don't Own Me ft. G-Eazy (Official Video) - Mercato_FVPA : RT @santonaro98: Cerco per torneo di stasera TD - TS e 2 DC console: ps4 @pctransfermarkt @NewsProclub @OffSidePage_ @rumors_pro @AllProC… - gattogeloso : RT @QueenandEmpress: Tizia viene ad ordinare una torta per il suo compleanno. Lei sceglie tutto: grandezza farcitura decorazione frase. St… - NewsProclub : RT @santonaro98: Cerco per torneo di stasera TD - TS e 2 DC console: ps4 @pctransfermarkt @NewsProclub @OffSidePage_ @rumors_pro @AllProC… -