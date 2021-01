Pierpaolo Pretelli/ Lory Del Santo: "Prima ha usato la Gregoraci e ora..." (Di martedì 12 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020? A causa del suo comportamento con Giulia Salemi rischia grosso ma... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)in nomination al Grande Fratello Vip 2020? A causa del suo comportamento con Giulia Salemi rischia grosso ma...

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Continua la “guerra” della famiglia Pretelli nei confronti di Giulia Salemi ed un nuovo like del padre di… - ThisManIsNo1 : Ad un secondo ascolto, le dichiarazioni di Giulio Pretelli sono ancora più cringe. Ma si è già giustificato? Ha s… - Selena52891037 : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Pierpaolo Pretelli che ieri dopo la puntata manco di ricordava del teatrino inutile montato da Alfonso… - infoitsalute : ‘Gf Vip 5’, dopo il confronto in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli arrivano le bordate di Taylo… - infoitsalute : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci affronta Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Non parlate più di me' (VID… -