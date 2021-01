Ostia, processo Spada: per la Corte d’appello il clan è «un’associazione a delinquere di stampo mafioso» (Di martedì 12 gennaio 2021) I giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma lo hanno confermato: Il clan Spada di Ostia è un’associazione a delinquere di stampo mafioso. Tre persone sono state condannate all’ergastolo in primo grado, ma in appello la condanna è stata solamente una. Roberto Spada condannato all’ergastolo Nel mese di novembre il procuratore generale Francesco Mollace aveva fatto richiesta per la conferma dei tre ergastoli e del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per Carmine Spada, detto Romoletto, a Ottavio Spada e a Roberto Spada. Tuttavia la Corte ha confermato l’ergastolo solo a Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) I giudici della primad’assisedi Roma lo hanno confermato: Ildidi. Tre persone sono state condannate all’ergastolo in primo grado, ma in appello la condanna è stata solamente una. Robertocondannato all’ergastolo Nel mese di novembre il procuratore generale Francesco Mollace aveva fatto richiesta per la conferma dei tre ergastoli e del reato di associazione adiper Carmine, detto Romoletto, a Ottavioe a Roberto. Tuttavia laha confermato l’ergastolo solo a Roberto ...

