Non ricorda la password: rischia di perdere 220 milioni di dollari in Bitcoin (Di martedì 12 gennaio 2021) New York, 12 gennaio 2021 - rischia di perdere per sempre 220 milioni di dollari in Bitcoin perchè non ricorda una password d'accesso. E' il dramma che sta vivendo Stefan Thomas , programmatore ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) New York, 12 gennaio 2021 -diper sempre 220diinperchè nonunad'accesso. E' il dramma che sta vivendo Stefan Thomas , programmatore ...

Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76 ricorda a chi li avesse dimenticati alcuni passaggi della storia USA, che è anche… - borghi_claudio : @rosaroccaforte @UsamaDabbas @Luca_Mussati Rosa, non so come spiegartelo ma non è così. Devi avere sempre un motivo… - borghi_claudio : @ItaNazionalista A me non frega nulla... Sono 'inaccettabile' per definizione perchè sono contro l'euro, ricorda? P… - Sovra_pensiero : @tancredipalmeri Non si ricorda nemmeno di una Gazzetta caduta così in basso, qualitativamente parlando. - suniverseeee : @invoItino no basta facciamola uscire perché non ne posso più, mi ricorda la contessa ai tempi, mtr sei perfetta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non ricorda CORONAVIRUS: NIENTE SESSO, siamo INGLESI. 1 BRITANNICO su 4 NON ricorda l'ultima volta che l'ha fatto. Il SONDAGGIO iLMeteo.it Donald Trump e il Rubicone dei social network: Twitter iacta est

Si sta diffondendo il rischio di un’obesità della mente fatta di fake news oltre che di cattive abitudini, come la frammentazione dell’informazione ...

Si sta diffondendo il rischio di un’obesità della mente fatta di fake news oltre che di cattive abitudini, come la frammentazione dell’informazione ...