La corte d'Appello ha confermato: gli Spada sono un clan mafioso

AGI - Il clan degli Spada di Ostia è un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Lo ha stabilito la prima corte d'assise d'Appello di Roma in linea con quanto deciso in primo grado il 24 settembre del 2019. Confermato l'ergastolo solo per Roberto Spada e altre 16 condanne per un totale di oltre 150 anni di reclusione. Si è chiuso così davanti alla prima corte d'assise d'Appello di Roma il maxi processo al clan degli Spada di Ostia. La corte presieduta da Andrea Calabria ha cancellato due ergastoli inflitti in primo grado: il boss Carmine Spada è stato condannato a 17 anni di reclusione e Ottavio Spada detto Maciste a 12 anni e mezzo.

