Fisco: Irpef non garantisce equità distributiva, lo afferma Bankitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Intanto il direttore dell'agenzia delle entrate Ernesto Ruffini, nella sua audizione in commissione Finanze alla Camera, richiamando il modello dell'Irpef spagnola ipotizza un reddito minimo esente dalla tassazione Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) Intanto il direttore dell'agenzia delle entrate Ernesto Ruffini, nella sua audizione in commissione Finanze alla Camera, richiamando il modello dell'spagnola ipotizza un reddito minimo esente dalla tassazione

Agenzia_Ansa : #Bankitalia: '#Irpef poco efficiente, in Italia prelievo alto su #patrimoni e #lavoro' . Ruffini: 'Ora il reddito… - BrennaFranco : *INFO FISCO 12/1/21* ```Le spese fiscali? Una giungla``` Quasi 150 agevolazioni fiscali, alcune delle quali con f… - FirenzePost : Fisco: Irpef non garantisce equità distributiva, lo afferma Bankitalia - bizcommunityit : ##fisco: Bankitalia, Irpef poco efficiente e non equo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Bankitalia: '#Irpef poco efficiente, in Italia prelievo alto su #patrimoni e #lavoro' . Ruffini: 'Ora il reddito minimo… -